На главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы «Царская невеста»

В пятницу, 26 августа, в Рязани, на главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Режиссёр-постановщик перфоманса Андрей Цветков-Толбин.

Особенностью мероприятия стало участие Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.

Костюмы и хореография создали антураж 17 века, погрузив зрителя в столь не простое для России время.

Не менее важным элементом представления была живая музыка в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Смешение жанров: народного и оперного, выбор оперы с символичным местом действия, удивительная музыка — все эти детали сделали вечер на Лыбедском бульваре по-настоящему волшебным!