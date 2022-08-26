Пятница, 26 августа, 2022
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На главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы «Царская невеста»

В пятницу, 26 августа, в Рязани, на главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста». Режиссёр-постановщик перфоманса Андрей Цветков-Толбин.

Особенностью мероприятия стало участие Рязанского государственного академического русского народного хора имени Евгения Попова.

Костюмы и хореография создали антураж 17 века, погрузив зрителя в столь не простое для России время.

Не менее важным элементом представления была живая музыка в исполнении Рязанского губернаторского симфонического оркестра.

Смешение жанров: народного и оперного, выбор оперы с символичным местом действия, удивительная музыка — все эти детали сделали вечер на Лыбедском бульваре по-настоящему волшебным!

На главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы «Царская невеста»
На главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы «Царская невеста»
На главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы «Царская невеста»
На главной сцене Форума древних городов состоялась премьера оперы «Царская невеста»
Режиссёр Андрей Цветков-Толбин
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