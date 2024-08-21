Среда, 21 августа, 2024

На двух улицах Рязани запретят парковку

Автор: 7info7

Опубликовано

Photo by form PxHere

С 16 сентября в Рязани на двух участках улично-дорожной сети начнут действовать новые знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор». Об этом сообщается на сайте мэрии.

Запрет на остановку и стоянку будет действовать на участке улицы Бронной вдоль домов №№ 2, 2 к. 1, 7. Также изменения коснутся микрорайона Октябрьский городок у дома №32 (вдоль торца дома со стороны Гвардейского сквера).

Власти города призывают автолюбителей быть внимательными и учитывать новую схему организации дорожного движения при планировании поездок.

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