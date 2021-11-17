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Среда, 17 ноября, 2021
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На двух улицах Рязани 18 ноября отключат холодную воду

7info7

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В четверг, 18 ноября, в Рязани отключат холодную воду на двух улицах, сообщили в мэрии.

Причина – проведение ремонтных работ на водопроводе. Сотрудники Водоконала приступят к ним в 09.00. С этого времени и до 12.00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Кальная, дом 18,
  • улица Касимовское шоссе, дом 23 корпус 2, дом 23 корпус 3, дом 23 корпус 4, дом 25 корпус 1. 

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