На дороге в Рязанской области сбили лося

На дороге в Шиловском районе Рязанской области автомобиль сбил лося, сообщает телеграм-канал «Автоклуб города Касимова».

По словам автора поста, ДТП случилось недалеко от Куземкино. Судя по фото, животное погибло.

Официальная информация уточняется.