Среда, 10 июля, 2024

На дороге в Рязанской области сбили лося

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/avtoclub62

На дороге в Шиловском районе Рязанской области автомобиль сбил лося, сообщает телеграм-канал «Автоклуб города Касимова».

По словам автора поста, ДТП случилось недалеко от Куземкино. Судя по фото, животное погибло.

Официальная информация уточняется.

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