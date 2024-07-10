На дороге в Рязанской области сбили лося

На дороге в Шиловском районе Рязанской области автомобиль сбил лося, сообщает телеграм-канал «Автоклуб города Касимова».
По словам автора поста, ДТП случилось недалеко от Куземкино. Судя по фото, животное погибло.
Официальная информация уточняется.
На дороге в Шиловском районе Рязанской области автомобиль сбил лося, сообщает телеграм-канал «Автоклуб города Касимова».
По словам автора поста, ДТП случилось недалеко от Куземкино. Судя по фото, животное погибло.
Официальная информация уточняется.
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