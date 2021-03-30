На должность главы Фонда капремонта Рязанской области претендуют четыре человека

Комиссия допустила до конкурса на должность главы Фонда капремонта Рязанской области четверых претендентов. Протокол заседания опубликовал сайт регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

К квалификационному экзамену допущены: Андрей Васин, Дмитрий Калачёв, Сергей Копейкин, Виктория Сорокина.

Заявку на участие в конкурсе подавал Денис Сидоров, но из-за несоответствия в документах до второго тура его не допустили.

Виктория Сорокина исполняет обязанности директора Фонда капремонта. Дмитрий Калачёв до 2017 года был заместителем гендиректора Фонда. Копейкин – директор ООО «Перспектива», Васин – директор МП «УКС».