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Суббота, 3 апреля, 2021
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На должность главы Фонда капремонта Рязанской области претендуют четыре человека

7info

Комиссия допустила до конкурса на должность главы Фонда капремонта Рязанской области четверых претендентов. Протокол заседания опубликовал сайт регионального министерства ТЭК и ЖКХ.

К квалификационному экзамену допущены: Андрей Васин, Дмитрий Калачёв, Сергей Копейкин, Виктория Сорокина.

Заявку на участие в конкурсе подавал Денис Сидоров, но из-за несоответствия в документах до второго тура его не допустили.

Виктория Сорокина исполняет обязанности директора Фонда капремонта. Дмитрий Калачёв до 2017 года был заместителем гендиректора Фонда. Копейкин – директор ООО «Перспектива», Васин – директор МП «УКС».

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