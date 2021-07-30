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Пятница, 30 июля, 2021
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На детской площадке на улице Новоселов нашли ряд нарушений

Елена Лобанова
На детской площадке на улице Новоселов нашли ряд нарушений
Фото: пресс-служба прокуратуры Рязанской области
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В четверг, 29 июля, комиссия проверила детские площадки на улицах Новоселов и Тимакова. На одной из них нашли ряд нарушений. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Так, возле дома №24 по улице Новоселов были сломаны ограждения, отсутствовал песок в песочнице и лежал строительный мусор. Во дворе также не нашли расписания вывоза ТКО на соответствующей площадке. 

— Представители УК пообещали исправить недостатки. На объекте также обратили внимание на несвоевременную уборку спиленных веток управлением благоустройства, — говорится в сообщении. 

Возле дома №20 по улице Тимакова не нашли нарушений. Представители УК высказали ряд претензий в адрес «Эко-Пронска» из-за несвоевременного вывоза крупногабаритного мусора.

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