Пятница, 30 августа, 2024

На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

Автор: 7info7

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

30 августа, в пятницу, в Рязани произошло отключение холодной воды на четырёх улицах. Эта информация опубликована на официальном сайте «Водоканала».

Причиной отключения являются плановые работы по ремонту водопровода. До 15:30 холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:

  • 1-й Крайний проезд, дома №1, №2, №4, №6, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №18, №20;
  • 2-й Крайний проезд, дома №1, №2, №3, №4, №5, №6, №11, №13, №15;
  • улица Восточная, дома №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10;
  • улица Ясеневая, дома №1, №7, №12.

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