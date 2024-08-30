На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

30 августа, в пятницу, в Рязани произошло отключение холодной воды на четырёх улицах. Эта информация опубликована на официальном сайте «Водоканала».
Причиной отключения являются плановые работы по ремонту водопровода. До 15:30 холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- 1-й Крайний проезд, дома №1, №2, №4, №6, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №18, №20;
- 2-й Крайний проезд, дома №1, №2, №3, №4, №5, №6, №11, №13, №15;
- улица Восточная, дома №3, №4, №5, №6, №7, №8, №10;
- улица Ясеневая, дома №1, №7, №12.