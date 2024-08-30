На четырех улицах Рязани отключили холодную воду

30 августа, в пятницу, в Рязани произошло отключение холодной воды на четырёх улицах. Эта информация опубликована на официальном сайте «Водоканала».

Причиной отключения являются плановые работы по ремонту водопровода. До 15:30 холодное водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам: