На бывшего генерала Минобороны России Оглобина завели новое дело

Следователи возбудили новое уголовное дело против бывшего начальника управления планирования связи Главного управления связи Вооружённых Сил Российской Федерации Александра Оглоблина, сообщили в Следственном комитете.

Генерал-майора Минобороны обвиняют в получении взятки в особо крупном размере при исполнении государственного оборонного заказа. В настоящее время он находится под стражей.

По данным следствия, в период с 2016 по 2021 год Оглоблин получил от представителей завода «Телта» взятку в размере более 10 миллионов рублей. За это он обещал руководству завода общее покровительство при исполнении многомиллионного гособоронзаказа на поставку устройств связи для нужд Минобороны.

В феврале 2022 года военный суд приговорил Оглоблина к 4,5 годам колонии за махинации при закупках оборудования связи. Нанесённый ущерб оценён в 1,5 миллиарда рублей.

В марте 2024 года его реальный срок был заменён на исправительные работы благодаря показаниям по делу заместителя главы Генерального штаба ВС России Вадима Шамарина. Однако в августе кассационная инстанция отменила это решение, пишет «Лента.ру».