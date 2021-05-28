На бывшего директора рязанского Водоканала Романа Мощенкова завели уголовное дело

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Рязанские следователи возбудили уголовное дело на бывшего директора МУП «Водоканал» Романа Мощенкова. В настоящее время мужчина является депутатом Дядьковского поселения. Об этом сообщает «КП-Рязань«.

По данным СМИ, с 2014 по 2016 год, являясь директором ООО «Росвоенсервис», подозреваемый получил 34 млн рублей в рамках государственного оборонного заказа. За эти деньги нужно было ремонтировать и обслуживать военную технику. Однако 58-летний мужчина не имел на это нужной лицензии.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство». В настоящее время идет сбор доказательств.