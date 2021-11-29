На брянского активиста Куприянова составили протокол за отсутствие маски в облдуме

В Брянске на блогера и активиста Александра Куприянова составили административный протокол за визит в областную думу без защитной маски, сообщает издание «Наш Брянск.Ru».

Об инциденте, который случился ещё 17 ноября, Александр рассказал на своём YouTube-канале. Мужчина пришёл в областную Дума, чтобы передать депутатам подписи против закона о QR-кодах в регионе.

Блогер хотел записать всё на видео, однако в здании его встретили недружелюбно. Теперь противнику QR-кодов грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Напомним, ранее Куприянова заметили среди группы антипрививочников, записывающих коллективное обращение к властям.