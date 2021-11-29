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Понедельник, 29 ноября, 2021
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На брянского активиста Куприянова составили протокол за отсутствие маски в облдуме

Александр Ильин

В Брянске на блогера и активиста Александра Куприянова составили административный протокол за визит в областную думу без защитной маски, сообщает издание «Наш Брянск.Ru». 

Об инциденте, который случился ещё 17 ноября, Александр рассказал на своём YouTube-канале. Мужчина пришёл в областную Дума, чтобы передать депутатам подписи против закона о QR-кодах в регионе. 

Блогер хотел записать всё на видео, однако в здании его встретили недружелюбно. Теперь противнику QR-кодов грозит штраф в 5 тысяч рублей. 

Напомним, ранее Куприянова заметили среди группы антипрививочников, записывающих коллективное обращение к властям. 

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