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Происшествия

На борту самолёта, столкнувшегося с вертолётом в США, были два бывших российских тренера

Алексей Самохин

На борту самолёта, который столкнулся с вертолётом в Вашингтоне, были два бывших российских тренера и группа фигуристов. Об этом пишет телеграм-канал RT на русском.

Информацию о пассажирах самолёта обозревателю RT Елене Вайцеховской сообщил агент Ари Закарян.

По данным ТАСС, в самолёте находились чемпионы мира по фигурному катанию в парах в составе сборной России Шишкова и Наумов.

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Всего в самолёте было 64 человека, в вертолёте — трое военных. Как сообщал ранее CBS News, из воды вытащили как минимум 18 тел погибших.

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