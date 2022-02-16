На базе Санкт-Петербургского университета Бонч-Бруевича открылся киберполигон

Подведомственный Минцифры России Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича открыл тренировочную площадку по отражению кибератак.

Киберполигон университета стал частью национального киберполигона, который Минцифры России разворачивает по всей стране. Это мероприятие включено в федеральный проект «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».

Физическую структуру киберполигона можно сравнить с современным классом информатики, где студенты учатся работать с оборудованием и софтом, изучают сценарии кибератак и тренируются защищать информационную инфраструктуру от хакеров. Основа киберполигона – виртуальная среда, которая повторяет инфраструктуру различных организаций. Симуляторы кибератак имитируют реальные угрозы, с которыми сталкиваются специалисты по ИТ-безопасности во всем мире. Это новый уровень образования цифровой экономики, который дает студентам дополнительные преимущества для работы в ИТ-сфере.

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Ранее опорные центры национального киберполигона также были развернуты на базе Дальневосточного федерального университета (остров Русский), в Научно-технологическом университете «Сириус» в Сочи, в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики в Новосибирске и в Национальном исследовательском университете ИТМО в Санкт-Петербурге.

«Санкт-Петербургский университет телекоммуникаций имени профессора М.А. Бонч-Бруевича – второй вуз, подведомственный Минцифры России, на базе которого открылся киберполигон. Первый подведомственный вуз – Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики в Новосибирске – открыл виртуальную площадку для студентов и ИТ-специалистов в прошлом году. Студенты оттачивают свои навыки в условиях, которые повторяют ИТ-среду организаций различных секторов экономики. Это важное условие для формирования практических компетенций будущих ИТ-кадров. В наших планах развернуть площадки для отработки навыков ИТ-специалистов во всех крупных технических вузах страны», – прокомментировал открытие киберполигона замглавы Минцифры России Александр Шойтов.

Новый киберполигон СПбГУТ создан с участием экспертов университета и национального провайдера технологий и сервисов кибербезопасности «Ростелеком-Солар», дочерней компании «Ростелекома».

«Киберполигон в СПбГУТ станет важной частью системы национального киберполигона на Северо-Западе России. На нашей площадке будущие специалисты по информационной безопасности смогут отработать критически важные навыки на практике, научатся отражать кибератаки, работать с современными средствами защиты информации, решать задачи как для предприятий, так и для отрасли и государства в целом. Наш фокус – практическая ориентированность образовательных программ. Мы планируем проводить региональные и всероссийские соревнования в области информационной безопасности, мастер-классы для регуляторов и экспертов, летние студенческие школы, научные исследования, а также итоговую аттестацию выпускников для проверки профессиональных компетенций», – говорит ректор СПбГУТ Сергей Бачевский.

В официальном открытии площадки, которое состоялось 16 февраля, приняли участие заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Дмитрий Реуцкий (ВКС), начальник отдела государственной службы и кадров УФСТЭК России по СЗФО Анна Малышева, заместитель руководителя Управления Роскомнадзора по СЗФО Сергей Мельников, заместитель директора макрорегионального филиала «Северо-Запад» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Андрей Ковтонюк, руководитель представительства ПАО «Ростелеком» в Женеве – российский представитель в Международном союзе электросвязи Алексей Бородин, ректор СПбГУТ Сергей Бачевский, заместитель директора «Национального киберполигона» компании «Ростелеком-Солар» Алексей Максимов, руководитель направления GR «Ростелеком Солар» Андрей Медунов, менеджер группы проведения киберучений Ольга Исаева, и.о. ректора ПГУТИ Дмитрий Мишин (ВКС) и другие.