На базе рязанской школы открылся детский технопарк

На базе рязанской школы №60/61 имени героя Российской Федерации Д. О. Миронова открылся детский технопарк «Кванториум».
В торжественном открытии технопарка приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава регионального Минобра Ольга Щетинкина, глава администрации Елена Сорокина, педагоги и воспитанники школы.
Губернатор отметил, что это первая инновационная площадка на базе образовательного учреждения.
Глава региона ознакомился с оснащением детского технопарка «Кванториум». Он побывал в биологической, химической, физической лабораториях, а также специально оборудованных помещениях, где дети будут заниматься робототехникой, 3D моделированием, IT-технологиями, сообщила пресс-служба регионального правительства.