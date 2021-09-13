На базе рязанской школы открылся детский технопарк

В этом году такие центры открываются в школах 48 регионов страны. Это стало возможным благодаря президенту Путину и национальному проекту «Образование», которые реализуется по его поручению, – сказал Любимов. – В школьном технопарке есть много того, что сейчас востребовано и интересно. Оборудованы сразу 4 лаборатории, где школьники могут попробовать свои силы в робототехнике, области биосигналов человека, беспилотной авиации, промышленного дизайна, 3D-моделирования. Такие центры очень нужны современным детям для того, чтобы они стали профессионалами, которые будут востребованы в совершенно разных профессиях.