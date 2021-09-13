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Понедельник, 13 сентября, 2021
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На базе рязанской школы открылся детский технопарк

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На базе рязанской школы открылся детский технопарк

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На базе рязанской школы №60/61 имени героя Российской Федерации Д. О. Миронова открылся детский технопарк «Кванториум».

В торжественном открытии технопарка приняли участие губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава регионального Минобра Ольга Щетинкина, глава администрации Елена Сорокина, педагоги и воспитанники школы.

Губернатор отметил, что это первая инновационная площадка на базе образовательного учреждения.

В этом году такие центры открываются в школах 48 регионов страны. Это стало возможным благодаря президенту Путину и национальному проекту «Образование», которые реализуется по его поручению, – сказал Любимов. – В школьном технопарке есть много того, что сейчас востребовано и интересно. Оборудованы сразу 4 лаборатории, где школьники могут попробовать свои силы в робототехнике, области биосигналов человека, беспилотной авиации, промышленного дизайна, 3D-моделирования. Такие центры очень нужны современным детям для того, чтобы они стали профессионалами, которые будут востребованы в совершенно разных профессиях.

Глава региона ознакомился с оснащением детского технопарка «Кванториум». Он побывал в биологической, химической, физической лабораториях, а также специально оборудованных помещениях, где дети будут заниматься робототехникой, 3D моделированием, IT-технологиями, сообщила пресс-служба регионального правительства.

  • На базе рязанской школы открылся детский технопарк
  • На базе рязанской школы открылся детский технопарк
  • На базе рязанской школы открылся детский технопарк
  • На базе рязанской школы открылся детский технопарк
  • На базе рязанской школы открылся детский технопарк
  • На базе рязанской школы открылся детский технопарк
  • На базе рязанской школы открылся детский технопарк

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