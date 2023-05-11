Четверг, 11 мая, 2023
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На Аллее памяти воинам, погибшим в СВО, установят скульптуру «Ангелы»

7info

На Аллее памяти воинам, погибшим во время специальной военной операции, в Рязани установят скульптурную композицию «Ангелы». Об этом сообщил сайт правительства Рязанской области.

Встреча, посвящённая вопросам обустройства Аллеи, прошла сегодня в Доме общественных организаций. Её участники рассмотрели концепцию скульптурной композиции «Ангелы» и высказали свои предложения по доработке и месту установки. Автор композиции — скульптор Олег Седов.

Аллею памяти создадут на территории Богородского кладбища.

Во время встречи также шла речь о механизмах дальнейшего взаимодействия военного комиссариата Рязанской области с семьями погибших бойцов СВО.

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