На агробиостанции Рязанского госуниверситета зацвела добытая учеными сон-трава

Биологическая станция РГУ им. С.А.Есенина готовится к празднику первоцветов, который состоится 22 апреля в 10.00. На станции представлен экземпляр достаточно редкого растения Рязанской области — Прострел раскрытый.

Сон-трава или Прострел раскрытый — степной вид растений, кроме того его можно встретить на вершинах гор Урала. В Рязанской области сон-трава встречается в сухих сосновых борах на голых песках, где, видимо, не встречает конкурентов и получает примерно тот же уровень увлажнения, который характерен для степной зоны.

Цветет это необычайно красивое растение ранней весной, в отдельные годы его экземпляры можно найти в конце мая. В редких случаях Прострел раскрытый встречается в июле.

— В прошлом году мы наблюдали сон-траву 12 июля в Касимовском районе, такое бывает, когда весна очень поздняя и цветение растянуто, — сказал кандидат географических наук, доцент кафедры географии, экологии и природопользования РГУ имени С.А. Есенина -Алексей Водорезов.

Рассмотрев растение можно увидеть густое опушение на его листьях и стебле, это помогает ему спасаться от низких температур, а иногда и ночных заморозков, к которому оно подготовлено во всеоружии.

Алексей Владимирович отметил, что несмотря на то, что сон-трава не занесена в Красную книгу Рязанской области, является достаточно редким растением, потому как повсеместно вырывается людьми на букеты, учитывая ее декоративные свойства. Поэтому подобные растения требуют предельного контроля и охраны.