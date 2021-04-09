На 500 000 рублей оштрафовали магазин «Fix Price» в Ельце Липецкой области

Магазин «Fix Price» в Ельце оштрафовали на полмиллиона рублей. Все из-за несоблюдения актиковидных мер. Об этом сообщает СРБ.

В 2021 году Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области повторно нашли нарушение актиковидных мер в магазине «Fix Price», расположенном в Ельце. В отношении компании ведомство «Бест прайс» возбудило уже третье дело об административном правонарушении.

В среду, 7 апреля, Советский районный суд постановил, что претензии к магазину законны и обоснованы. В частности, организация не следила за наличием и правильным ношением защитных масок, соблюдением социальной дистанции и отсутствием барьерных экранов в кассовой зоне.

Так, компания должна будет заплатить полмиллиона штрафа за ряд нарушений.