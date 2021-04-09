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Пятница, 9 апреля, 2021
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На 500 000 рублей оштрафовали магазин «Fix Price» в Ельце Липецкой области

Елена Лобанова
Изображение Olga Oginskaya с сайта Pixabay

Магазин «Fix Price» в Ельце оштрафовали на полмиллиона рублей. Все из-за несоблюдения актиковидных мер. Об этом сообщает СРБ. 

В 2021 году Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области повторно нашли нарушение актиковидных мер в магазине «Fix Price», расположенном в Ельце. В отношении компании ведомство «Бест прайс» возбудило уже третье дело об административном правонарушении. 

В среду, 7 апреля, Советский районный суд постановил, что претензии к магазину законны и обоснованы. В частности, организация не следила за наличием и правильным ношением защитных масок, соблюдением социальной дистанции и отсутствием барьерных экранов в кассовой зоне. 

Так, компания должна будет заплатить полмиллиона штрафа за ряд нарушений.

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