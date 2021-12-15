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Среда, 15 декабря, 2021
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На 36-летнего рязанца завели уголовное дело за половой акт с несовершеннолетней

Александр Ильин

В отношении 36-летнего жителя Александро-Невского района возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.134 УК РФ. Он подозревается в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней, сообщает пресс-служба следственного комитета Рязанской области. 

Правоохранители установили, что в апреле 2021 года мужчина, находясь по месту жительства, вступил в половое сношение со знакомой, которая не достигла 16-летнего возраста. 

В СК уточнили, что несмотря на добровольный характер, совершаемые действия против половой неприкосновенности несовершеннолетних являются уголовно-наказуемым деянием. 

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Максимальное наказание для рязанца за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, предусмотрено в виде 4 лет лишения свободы. Более жесткое наказание законодателем предусмотрено за совершение этих действий в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, в виде 10 лет лишения свободы

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