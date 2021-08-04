На 3-их Бутырках задержали 20-летнего закладчика наркотиков

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В Рязани задержали 20-летнего закладчика наркотиков. Молодого человека заметили на улице 3-и Бутырки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Оперативники получили информацию, что парень причастен к распространению наркотиков. Они заметили его на улице и при себе обнаружили около 2 граммов амфетамина. В квартире молодого человека нашли 12 граммов амфетамина, свыше грамма мефедрона и 2 грамма марихуаны.

Парень признался, что недавно сделал закладку на улице Павлова. Там же полицейские нашли сверток с запрещенными веществами.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Проводится расследование.