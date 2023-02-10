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На 21% выросло количество погибших в ДТП в Рязанской области

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В 2022 году в Рязанской области на 21% выросло количество погибших в ДТП. Такие цифры на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения озвучил глава региона Павел Малков.

– Если в целом по аварийности, то наметилась губернатор, к снижению. В прошлом году зарегистрировано на 6% меньше дорожно-транспортных происшествий, чем в предыдущем году. Но выросло количество погибших в ДТП — на 21%, — сказал губернатор, отметив, что эти цифры были представлены федеральной комиссии в правительстве РФ.

Чуть более 53% погибших – это жертвы ДТП на участках федеральных трасс, проходящих по территории региона, а смертность на федеральных дорогах за 2022 год увеличилась почти на 50%.

Павел Малков призвал членов комиссии представить конкретные меры по снижению аварийности в Рязанской области. Их важно проработать совместно с «Поволжуправтодором» и ответственными ведомствами. Также важно повысить эффективность систем фиксации, которые должны работать не на сбор средств по зафиксированным штрафам, а на снижение аварийности на проблемных участках.

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