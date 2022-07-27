На 10 рязанских улицах обновят детские площадки.

На сайте госзакупок появился тендер на сумму 5 млн рублей. Об этом сообщает паблик Рязань ВКонтакте.

Во дворах появятся горки с металлическими перилами, одинарные и двойные смешанные качели, карусели с 6 поручнями, металлическая качалка-балансир, горка, спорткомплекс «Лиана малая».

Работы должны быть выполнены по адресам:

— улица Профессора Никулина, дом 6 корп. 1 и 6 корп.2;

— улица Ленинского комсомола, дом 3;

— улица Новосёлов, дом 1/7;

— улица Магистральная, дом 2 корп.1;

— Касимовское шоссе дом 21 корп. 3;

— улица Трудовая, дом 24/38;

— улица Чкалова, дом 8;

— улица Великанова, дом 12;

— 1-ый Тракторный проезд, дом 6;

— улица 3-и Бутырки, дом 3, со стороны дом 3 корп. 2.

По плану работы должны начаться 24 августа и завершиться к 1 октября 2022 года.