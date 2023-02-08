Среда, 8 февраля, 2023
7info

МЖД установила рекорд по передаче грузовых поездов на другую дорогу

На главнуюНовости мира
Image by ilovehz on Freepik

МЖД установила рекорд по передаче грузовых поездов на другую дорогу 6 февраля. В этот день 40 грузовых поездов, в том числе 9 контейнерных ОТЛК ЕРА (Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс), было передано по стыку Кустаревка на Куйбышевскую железную дорогу, что почти вдвое больше среднестатистического показателя февраля 2022 года и абсолютный рекорд последних лет.

Это стало возможным благодаря развитию логистических маршрутов и ускорению процессов по формированию, отправке, движению поездов по маршруту и передаче их на другую дорогу.

Часть поездов проследовала с Куйбышевской железной дороги через Приволжскую и Юго-Восточную магистрали в Китай.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации