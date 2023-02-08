МЖД установила рекорд по передаче грузовых поездов на другую дорогу 6 февраля. В этот день 40 грузовых поездов, в том числе 9 контейнерных ОТЛК ЕРА (Объединенная транспортно-логистическая компания — Евразийский железнодорожный альянс), было передано по стыку Кустаревка на Куйбышевскую железную дорогу, что почти вдвое больше среднестатистического показателя февраля 2022 года и абсолютный рекорд последних лет.

Это стало возможным благодаря развитию логистических маршрутов и ускорению процессов по формированию, отправке, движению поездов по маршруту и передаче их на другую дорогу.

Часть поездов проследовала с Куйбышевской железной дороги через Приволжскую и Юго-Восточную магистрали в Китай.