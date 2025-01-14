МЖД усиливает профилактическую работу с гражданами в Рязанской области

С целью формирования культуры безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, профилактики и предупреждения транспортных происшествий в зоне движения поездов работники столичной магистрали усилили профилактическую работу с гражданами, в том числе с несовершеннолетними.

Особую тревогу вызывает рост случаев травмирования на объектах железнодорожной инфраструктуры. В 2024 году их количество увеличилось на 2 случая по сравнению с 2023 годом – с 16 до 18 человек. При этом самым распространенным нарушением стало хождение по путям в неположенных местах перед приближающимся поездом.

Работники Московской железной дороги развернули усиленную информационно-разъяснительную работу. В учреждениях школьного и дошкольного образования организовываются профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется тем учреждениям, которые находятся вблизи стальной магистрали.

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Кроме того, железнодорожники совместно с сотрудниками транспортной полиции проводят рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Московская железная дорога призывает граждан соблюдать правила безопасности на железнодорожной инфраструктуре. Обращаемся к родителям и педагогам. Напоминайте детям о необходимости переходить пути только в определенных для этого местах, снимать капюшоны, не использовать наушники при пересечении железной дороги.