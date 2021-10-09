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Суббота, 9 октября, 2021
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Мясников назвал причину попадания привитых от коронавируса в реанимацию

Никита Брыкин
Мясников назвал причину попадания привитых от коронавируса в реанимацию

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Врач Александр Мясников в беседе с газетой «Вечерняя Москва» высказался о причинах госпитализации людей после вакцинации от коронавируса.

Медик обратил внимание, что ни одна вакцина не работает на сто процентов, и не является «эликсиром бессмертия».

«Если речь идет о пожилом человеке с серьезными болезнями, с онкологией», – уточнил Мясников.

Медик отметил, что такие люди могут оказаться в реанимации из-за коронавируса даже после прививки.

Тем не менее, Мясников подчеркнул, что вакцинированные болеют и умирают крайне редко.

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