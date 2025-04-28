Музыканты и блогеры выступили на форуме «Знание Первые» в Рязани

В стенах Рязанской областной филармонии 28 апреля прошел форум «Знание Первые», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках него с лекциями на патриотическую и смежные темы выступили спикеры, такие как писательница Дарья Донцова, музыканты и блогеры NANSI & SIDOROV, певица Юта и другие. Событие посетили почетные гости, включая ветеранов. Присоединиться к форуму мог каждый желающий благодаря онлайн-трансляции.

Форум открылся записью сводки Совинформбюро военных лет, ведущими мероприятия выступили Юлия Барановская и Алексей Барабанов. Приветственное слово, отражающее главный посыл форума – сохранение памяти о героях ВОВ и нашего времени – произнёс Павел Малков в видео-обращении.

«Каждый внёс свой вклад. И сейчас в каждой семье хранится память о победивших нацизм героях», – отметил губернатор Рязанской области.

Вслед за речью Михаила Максимова во всеуслышание была объявлена благодарность присутствующему на событии ветерану Великой Отечественной войны – Герману Грибакину.

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Первым с лекцией выступил Роман Иголкин, ветеран боевых действий и участник СВО. Он вёл рассказ о нынешних и прошлых героях-рязанцах – тех, чьими именами названы улицы нашего города (Фёдор Полетаев, Александр Фирсов, Алексей Каширин, Антонина Зубкова) и тех, кого это пока только ждёт (Сергей Сухарев, Павел Кривов, Нурмагомед Гаджимагомедов). Тема связи бойцов и их подвигов сквозь время красной нитью проходила через всю лекцию.

Следующими в дискуссии поучаствовали командир батальона и гвардии подполковник Роман Черёмухин и член союза писателей, военкор Анна Долгарёва. Вместе они поделились с аудиторией историями о любимых произведениях о Великой Отечественной войне (в случае Анны это стихотворение «Мать партизана»), праздновании Победы на фронте, боевых свершениях, командирских и журналистских, и настоящей дружбе.

Известная писательница Дарья Донцова, в свою очередь, не только рассказала множество интересных историй о своих знакомых, а для нас выдающихся писателях, но и дала наставление подрастающему поколению литераторов. Если коротко – меньше говорить, больше писать. Не осталось без внимания и воспоминание об отце писательницы, о множестве орденов которого та узнала лишь на похоронах.

Тему преемственности поколений продолжили, рассказав о вдохновляющих их примерах среди родственников, музыканты Анастасия Белявская и Олег Сидоров. Как полагается, она отдельно отметила героизм матерей в ВОВ, он – храбрых бойцов, среди которых воевал прадед артиста. Также дуэт исполнил кавер-версию песни «С чего начинается Родина» и нашумевшую «Вторую весну» из сериала «Ландыши».

Помимо всего этого в рамках форума состоялись открытые диалоги на тему «Маршалы Победы: Василий Соколовский. Воспоминания потомков», «Побеждать во имя Родины: Максим Траньков», «Про людей и про войну – медиапроекты о Великой Отечественной войне» и «Сила музыки: песни, вдохновляющие на Победу» с исполнением песни певицей Ютой.