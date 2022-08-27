Музыкальный фестиваль КВН собрал в Рязани около 2 тысяч гостей

Большой музыкальный фестиваль КВН в Рязани «Поющий косопуз 2022» состоялся 26 августа. На площадке Зелёного театра ЦПКиО праздник объединил около 2 тысяч человек.

Гостей радовали искромётными шутками 8 команд, а хедлайнером фестиваля стала известная команда, чемпион «Высшей лиги КВН». Сюрпризом для рязанцев стало то, что в состав жюри вошли капитан известной команды «Вятка» Дмитрий Бушуев, ведущий актёр команды КВН «Такая история» Роман Кузьмин. За атмосферу в зале отвечал ещё один представитель команды «Вятка» Руслан Шишкин.

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