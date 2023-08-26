Музыкальная этно-группа Роберта Юлдашева «Курайсы» посетила Форум древних городов в Рязани

25 августа на главной сцене Лыбедского бульвара прошёл яркий концерт музыкальной группы Роберта Юлдашева «Курайсы». Их творчество завязано на использовании башкирских народных музыкальных инструментов. В репертуар коллектива входит башкирская фольклорная и авторская музыка, каверы известных композиций.

Название группы пошло от названия музыкального инструмента. Курай поистине уникален. Это тростник, выросший в естественных природных условиях и впитавший в себя энергетику солнца и земли. Курай Роберта Юлдашева звучал в 14 странах мира, включая Англию, Кипр, Японию и другие страны Азии. Музыкант гастролировал в Испании c Национальным симфоническим оркестром Башкортостана.

Несмотря на то, что вечерняя погода совсем не радует теплом, множество людей с восторгом наблюдали за происходящим на сцене. Музыка пленила своей необычностью, а сами музыканты радовали не только удивительными мелодиями, но и артистичной игрой. Зрители услышали не только сам курай, но и узляу (горловое пение), гитару, домру, валторну, бас, ударные.

Сочетание всех этих музыкальных инструментов помогло прочувствовать особенности башкирской истории и прикоснуться к их культуре.