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Мужчина застрелил жену из охотничьего ружья в Амурской области

В Амурской области возбудили уголовное дело в отношении 63-летнего жителя поселка Архары. Мужчину подозревают в убийстве жены (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, днём 14 августа во время ссоры с супругой в квартире дома по улице Гребенькова задержанный дважды выстрелил в женщину из принадлежащего ему охотничьего ружья. После этого мужчина попытался покончить жизнь самоубийством, но остался жив. Пострадавшему оказывают помощь медики.

Расследование уголовного дела продолжается.

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