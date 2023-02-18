Мужчина зарезал сына во время бытового конфликта

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявило обвинение 62-летнему жителю города Славгорода в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, в конце января 2022 года в своем доме в городе Славгороде между обвиняемым и его 38-летним сыном произошло столкновение из-за бытовых проблем. Во время конфликта оба участника обоюдно друг друга толкали руками. В один из моментов мужчина упал на кухонный стол, на котором лежал нож. Обвиняемый взял оружие и нанес один удар в живот сына. В результате через несколько часов потерпевший умер в медицинском учреждении.

По ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники следственного отдела продолжают сбор и закрепление доказательств для расследования уголовного дела.