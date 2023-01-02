Понедельник, 2 января, 2023
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Мужчина выстрелил в лицо подростку из ракетницы в Москве

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На Беловежском пруду в Москве мужчина выстрелил в лицо из ракетницы 14-летнему подростку, сообщает РЕН ТВ.

По данным СМИ, инцидент случился 1 января. Парень пришёл на пруд с отцом, чтобы запускать фейерверки. Один из них взорвался под ногами соседской девочки, испугав ребёнка. В ответ её отец выстрелил из ракетницы.

Подросток получил рваную рану скулы, термический ожог роговицы, перелом носа, часть заряда ракетницы оказалась в конъюнктивном мешке.

Пострадавшему сделали операцию, после которой отпустили домой.

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