Мужчина выстрелил в лицо подростку из ракетницы в Москве

На Беловежском пруду в Москве мужчина выстрелил в лицо из ракетницы 14-летнему подростку, сообщает РЕН ТВ.
По данным СМИ, инцидент случился 1 января. Парень пришёл на пруд с отцом, чтобы запускать фейерверки. Один из них взорвался под ногами соседской девочки, испугав ребёнка. В ответ её отец выстрелил из ракетницы.
Подросток получил рваную рану скулы, термический ожог роговицы, перелом носа, часть заряда ракетницы оказалась в конъюнктивном мешке.
Пострадавшему сделали операцию, после которой отпустили домой.
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