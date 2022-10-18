Мужчина, убивший 5 человек из карабина, приговорён к пожизненному лишению свободы

Антон Франчиков, убивший пятерых человек из карабина, получил пожизненный срок. Приговор Рязанского областного суда от 11 мая вступил в законную силу. Подробности привели в пресс-службе суда.

Решение принято после апелляционного рассмотрения судебной коллегией по уголовным делам Первого апелляционного суда общей юрисдикции. Мужчину 1988 года рождения признали виновным по статье об убийстве двух и более лиц.

Суд установил, что около 10 часов вечера 4 апреля 2020 года Франчиков услышал громкие звуки под окнами своей квартиры, мешавшие спать его детям. Между мужчиной и шумной компанией произошёл словесный конфликт, и потерпевшие зашли в подъезд дома осуждённого.

Франчиков произвёл 4 прицельных выстрела в потерпевших, которые находились в непосредственной близости от него, из охотничьего карабина. Трое молодых людей скончались от ранений. Мужчина, преследуя супружескую пару, выстрелил ещё трижды. Потерпевшие скончались на месте.

Суд принял во внимание частичное признание вины и наличие малолетних детей у Франчикова. Также суд удовлетворил иск одной из потерпевших о компенсации морального вреда на 3 млн рублей.

Пожизненный срок Антон Франчиков будет отбывать в исправительной колонии особого режима.

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