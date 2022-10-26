Среда, 26 октября, 2022
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Мужчина убил сожительницу, назвавшую его другим именем

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В Южно-Сахалинске 46-летний мужчина задержан за убийство сожительницы, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Уголовное дело по факту смерти 44-летней женщины на улице Авиационной возбудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Во время застолья со спиртным, женщина назвала сожителя другим именем. Вспыхнул конфликт, мужчина жестоко избил гражданскую жену. До приезда скорой помощи пострадавшая скончалась.

Расследование уголовного дела продолжается, следствие просит суд отправить подозреваемого в СИЗО.

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