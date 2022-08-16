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Мужчина собирался отрубить голову сестре самурайским мечом

Фото СУ СКР по Рязанской области

В Липецкой области мировой суд приговорил 50-летнего жителя Лев-Толстовского района к году ограничения свободы за угрозу убить сестру. Подробности дела сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

1 мая 2022 года мужчина угрожал убить сестру, которая сделала ему замечание по поводу распития спиртного. Угрозу подсудимый подтвердил самурайским мечом. Он достал катану из ножен и пригрозил отрубить женщине голову.

Потенциального убийцу остановил отец. Пострадавшая восприняла всё серьёзно и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ.

— Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде 1 года ограничения свободы, — сообщила пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

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