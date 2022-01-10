Мужчина, швырявший детей на пол, получил 8 месяцев лишения свободы

В понедельник, 10 января, омский суд признал Эдуарда Юнусова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних), пп. «а», «г», «д, » ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

23 января 2021 года нетрезвый 45-летний Юнусов с силой бросил на пол с высоты собственного роста 8-летнюю падчерицу и 5-летнего сына. Дело вызвало большой общественный резонанс после того, как в интернет попало видео, снятое супругой мужчины.

Свои действия Юнусов объяснил следователю тем, что дети громко кричали на улице, он, испугался.

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В ходе следствия было установлено, что с октября 2020 года Юнусов не менее 10 раз избивал, в том числе ремнём, 5-летнего сына и 8-летнюю падчерицу. Для воспитания он также заставлял детей подолгу стоять в планке.

Женщина не сообщала об издевательствах над детьми, так как боялась своего супруга. Видео, ставшее причиной возбуждения уголовного дела, выложила в Сеть её родственница.

Сначала Юнусов находился в СИЗО, но после направления дела в суд меру пресечения изменили на подписку о невыезде. По инициативе следствия судом в марте 2021 года мужчину лишили родительских прав.

Сегодня приговором Центрального районного суда г. Омска Юнусову назначено наказание в виде 8 месяцев лишения свободы, в назначенный срок наказания суд зачел время содержания Юнусова под стражей.