Мужчина пытался задушить 11-летнего сына штанами, узнав о любовнике жены

В поселке Монино Щелковского района Московской области мужчина пытался задушить 11-летнего сына штанами, сообщает МК.

О произошедшем 35-летняя женщина сообщила в полицию 31 октября. Днём ранее её гражданский 65-летний муж напал на общего сына.

Мужчина работает автомехаником, периодически выпивает. В этот раз пить он начал 29 октября, из-за чего произошёл скандал с сожительницей. На следующее утро пререкания переросли в ссору.

Чтобы уколоть гражданского мужа, женщина рассказала ему о молодом любовнике. Взбешенный мужчина выгнал неверную из дома и продолжил выпивать.

Вечером женщина попыталась вернуться в квартиру, но сожитель напал на неё. 11-летний сын пытался заступиться за мать, но получил несколько ударов кулаком.

Когда ребёнок выбежал в общий тамбур, отец догнал его и накинул на шею штаны. После этого стянул их и потащил мальчика домой. Неожиданно появившаяся соседка поубавила пыл дебошира, он ослабил хватку.

Через некоторое время мать нашла сына лежащим на полу. Мальчик жаловался на боли в сердце. В больнице медики диагностировали ушиб грудной клетки, закрытую черепно-мозговую травму и попытку удушения.

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