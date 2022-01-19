Мужчина признался в убийстве ребёнка, женщины и старика

В Вологде местный житель признался в убийстве трёх человек. Сегодня ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По данным следствия, 1 января мужчина был в гостях у 34-летней знакомой. Во время ссоры он сначала задушил женщину, а затем её 3-летнего сына.

Через два дня обвиняемый пришёл занять денег к 83-летнему соседу. Получив отказ, убил старика и украл из квартир деньги.

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Полиция начала поиски убийцу после того, как трупы обнаружили родственники. 6 января подозреваемого задержали.