Мужчина попался на покупке лицензии на оружие в Орловской области

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В Орловской области идет судебное разбирательство в отношении жителя Новосибирской области, которого обвиняют в покупке лицензии на огнестрельное оружие, пишет портал «Орелград».

Инцидент произошел в августе 2019 года. По данным следствия, злоумышленник дал начальнику отдела лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в Орле за эту услугу пять тысяч рублей.

Кроме того, в октябре мужчина заплатил десять тысяч рублей директору некоммерческой организации. Взамен новосибирец получил от него справку о прохождении его родственником и знакомой курса о безопасном обращении с оружием.

Выяснилось, что на самом деле его никто не проходил.