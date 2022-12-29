Мужчина получил 23 года колонии за изнасилование и убийство 67-летней женщины

Московский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Бахтиера Шераева и Рахмонкула Хамидова. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 131 УК РФ (покушение на изнасилование), ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Установлено, что 11 сентября 2021 года Шераев будучи в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде жилого дома, расположенного в с. Бужаниново Сергиево-Посадского городского округа, попытался изнасиловать местную жительницу. Однако не смог довести свой преступный умысел до конца, так как услышал шум в подъезде и испугался быть застигнутым.

На следующий день Шераев совместно с Хамидовым в лесополосе у СНТ «Приозерный» Сергиево-Посадского городского округа избили 67-летнюю женщину, изнасиловали ее и похитили мобильный телефон. После с целью сокрытия совершенных преступлений Шераев совершил убийство потерпевшей.

Суд приговорил Шераева к 23 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, Хамидова — к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Государственное обвинение в суде поддерживал прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области.