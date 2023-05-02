Мужчина погиб на пожаре в Рязанском районе

Пожар в деревне Сергеевка Рязанского района унёс жизнь одного человека. Подробности привели в Главном управлении МЧС по Рязанской области.

Сигнал о возгорании в жилом пеноблочном доме размером 5х4 метра поступил в экстренные службы 2 мая в 3:10. На место ЧП выехали 10 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 3 пожарных машины.

В 4:57 пожар был локализован на площади 40 квадратных метров, в 5:20 открытое горение было ликвидировано.

Жертвой пожара стал мужчина 1958 года рождения.

В МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнём и неукоснительно соблюдать все правила пожарной безопасности.