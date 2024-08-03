Мужчина пил четыре дня и попал в реанимацию с токсическим отёком лёгких

Медики из Нижневартовска спасли пациента с токсическим отёком лёгких, сообщила пресс-служба окружной клинической больницы.

31-летний мужчина поступил в окружную клиническую больницу в критическом состоянии. У него стремительно ухудшалась дыхательная функция, появилась выраженная слабость и неприятное ощущение клокотания в груди. Из анамнеза выяснилось, что в течение четырёх дней он употреблял алкоголь и ещё какие-то вещества, но какие именно, вспомнить не мог. Родственники обнаружили пациента в состоянии удушья и немедленно вызвали скорую помощь.

После поступления пациента команда врачей отделения реанимации и пульмонологии сразу же приступила к обследованию. Были выявлены признаки острого токсического отёка лёгких и нейропатии, вызванной длительной алкоголизацией.

— На снимках компьютерной томографии обнаружены двусторонние изменения в лёгких. Признаков пневмонии не наблюдалось, а вот описание пациентом чувства клокотания в груди — один из сигналов отёка лёгких. Затем у него всё сильнее нарастала дыхательная недостаточность, он стал кислородозависим и был переведён на искусственную вентиляцию лёгких, — рассказала заведующая отделением пульмонологии Ирина Михайловна Семенюк.

Для стабилизации состояния пациента врачи назначили массивную антибактериальную и дезинтоксикационную терапию. После нескольких суток интенсивного лечения было отмечено значительное улучшение: пациент начал самостоятельно дышать, и параметры его жизнедеятельности стабилизировались.

Как только лечение лёгких было завершено, мужчину перевели в неврологическое отделение с полиневропатией, вызванной алкогольным поражением периферической нервной системы. Ему предстоит долгий путь к полному выздоровлению, но главное — его жизнь больше не находится под угрозой.