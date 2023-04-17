spot_img
Понедельник, 17 апреля, 2023
7info

Мужчина облил сына бензином и поджёг оскорбившего его сына

На главнуюНовости мира
Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В городе Ливны Орловской области 62-летний местный житель задержан за покушение на убийство сына, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Задержанный сообщил, что 13 апреля во дворе своего дома на улице 3-я Набережная в городе Ливны поссорился с 39-летним сыном, который оскорбил его. Мужчина облил сына бензином и поджёг. После этого пострадавший попал в больницу с тяжёлыми ожогами.

Следователи допросили задержанного, суд отправил его в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации