Мужчина облил сына бензином и поджёг оскорбившего его сына

В городе Ливны Орловской области 62-летний местный житель задержан за покушение на убийство сына, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

Задержанный сообщил, что 13 апреля во дворе своего дома на улице 3-я Набережная в городе Ливны поссорился с 39-летним сыном, который оскорбил его. Мужчина облил сына бензином и поджёг. После этого пострадавший попал в больницу с тяжёлыми ожогами.

Следователи допросили задержанного, суд отправил его в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.