Мужчина изнасиловал женщину и отрезал ей ноги в Забайкалье

Заместитель прокурора Забайкальского края Сергей Цурбанов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, которое вызвало широкий общественный резонанс. Подробности сообщил телеграм-канал прокуратуры региона.

Обвинения предъявлены 30-летнему жителю Читы. Он обвиняется в изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ), убийстве, сопряженном с изнасилованием (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также надругательстве над телом умершей (ч. 1 ст. 244 УК РФ).

По версии следствия, в июне этого года обвиняемый пригласил к себе домой в общежитие 34-летнюю женщину, с которой ранее не был знаком. Во время совместного распития алкоголя он совершил над ней насилие. Опасаясь разоблачения и действуя из мести за оказанное сопротивление, мужчина нанес жертве не менее шести ножевых ударов в шею. Потерпевшая скончалась на месте от обильной кровопотери.

После убийства мужчина вскрыл брюшную полость погибшей, а на следующий день ампутировал ей ноги на уровне колен. Чтобы скрыть следы преступления, он спрятал изуродованное тело на лестничной площадке, ведущей в подвал дома. Там его обнаружил слесарь-сантехник.

После вручения обвиняемому копии обвинительного заключения дело будет передано в Забайкальский краевой суд для рассмотрения по существу.