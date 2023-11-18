Мужчина изнасиловал и задушил бывшую девушку в Башкирии

В Уфе передали в суд уголовное дело об убийстве местной жительницы, сообщает Следком Башкирии.

Обвиняемым по делу проходит 34-летний уфимец. Ему вменяют совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 1 ст. 132 УК РФ), убийство (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

О пропаже 34-летней дочери в полицию заявила 15 ноября 2022 года мать жертвы. Днём ранее женщина ушла из дома и перестала выходить на связь. Дома мать ждал ребёнок.

Оперативники обнаружили труп пропавшей на съёмной квартире в Уфе. На теле не было видимых следов насильственной смерти, но эксперты выяснили, что женщина скончалась от удушения.

Правоохранители задержали мужчину, снимавшего жильё. Он оказался бывшим любовником погибшей. Ночью с 14 на 15 ноября 2022 года пара встретилась, произошёл конфликт из-за кредита на телефон, который взяла на себя женщина. Мужчина, для которого куплен гаджет, оплачивать долг не спешил.

— В ходе конфликта злоумышленник ударил женщину, совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности, после чего задушил, — сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Уголовное дело рассмотрит Верховный суд республики.