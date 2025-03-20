Мужчина хотел зарезать свою жену в Рязани

В Рязани пьяный мужчина угрожал зарезать свою жену. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по области.

Мужчина 43 лет во время распития со своей 45-летней женой спиртных напитков начал предъявлять ей претензии. В ходе ссоры он схватил нож и угрожал супруге ее убить. Отмечается, что мужчина был пьян. Испугавшись, женщина выбежала из квартиры, муж скрылся.

Женщина обратилась в полицию. Патрульные разыскали и задержали ее мужа на ближайшей улице. Рязанца доставили в отдел полиции.

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Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.