Муж измельчил труп финалистки конкурса «Мисс Швейцария» в блендере

В Швейцарии мужчина убил свою жену, которая была финалисткой конкурса «Мисс Швейцария», и попытался измельчить части ее тела в блендере. Об этом сообщается на сайте Bzbasel.

Мужчина утверждал, что жена напала на него с ножом, и он защищался. Однако судебно-медицинская экспертиза опровергла его показания. Специалисты считают, что мужчина задушил супругу, а затем расчленил ее тело в прачечной с помощью подручных инструментов. Несколько частей тела он измельчил в блендере и растворил в химикатах. Эксперты также отметили садистские и социопатические черты в характере обвиняемого.

Прокуратура подтвердила, что мужчина неоднократно применял насилие к жертве. У пары было две дочери. Обвиняемого арестовали, он подал прошение об освобождении, но суд отклонил ходатайство.

Погибшую женщину звали Кристина Йоксимович. Она завоевала титул «Мисс северо-западная Швейцария» и стала финалисткой конкурса «Мисс Швейцария» в 2007 году, ей было 38 лет.

В 2023 году власти Швейцарии зафиксировали рост случаев домашнего насилия в стране. В первом полугодии было зарегистрировано почти 20 тысяч подобных преступлений, большинство жертв – женщины. За шесть месяцев дома были убиты 25 человек.