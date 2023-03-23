Музейный комплекс открылся после капремонта в Шилово

В четверг, 23 марта, в Шилово после капремонта открыли Музейный комплекс. Обновлённое учреждение культуры посетили глава районной администрации Владимир Луканцов и замминистра культуры Рязанской области Елена Солохина.

Директор комплекса Александр Фомин отметил, что ремонт провели по нацпроекту «Культура».

На капремонт направили больше 13 млн рублей. Площадь комплекса увеличилась на 300 квадратных метров, – пишет издательство «Пресса».

В Музейном комплексе появились новые выставочные залы и площадки, кабинеты для сотрудников и актовый зал. В здании реконструировали системы отопления, электроснабжения и пожарной сигнализации.