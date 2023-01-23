Музей-заповедник Сергея Есенина приглашает провести Татьянин день в Константиново

25 января в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина пройдёт празднование Татьяниного дня. По традиции его посвятят матери великого русского поэта Татьяне Фёдоровне Есениной.

Узнать интересные факты из её жизни гости смогут во время познавательной программы, подготовленной сотрудниками музея-заповедника. О судьбе Татьяны Фёдоровны расскажут во время тематических экскурсий в доме родителей Сергея Есенина. Начало в 13 и 14 часов.

В 13:30 и 14:30 в доме священника И.Я. Смирнова все желающие смогут услышать голос матери поэта и увидеть редкие чёрно-белые кадры, где Татьяна Фёдоровна рассказывает о своей жизни и знаменитом сыне.

На протяжении всего дня в доме родителей Сергея Есенина будет работать выставка из фондов музея-заповедника «Там где-то у меня живут отец и мать…» В экспозиции представят исторические документы, фотографии и личные вещи семьи Есениных. Посетители увидят уникальный документ о закреплении усадьбы за отцом поэта Александром Никитичем. В 2023 году исполняется 150 лет со дня его рождения.

Приезжайте в Константиново, на родину «певца страны березового ситца», чтобы прикоснуться к истории!