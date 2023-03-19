Воскресенье, 19 марта, 2023
Татьяна Проводина

Музей-заповедник Сергея Есенина приглашает на «Красную горку в Константинове»

На главнуюНовости Рязани
Источник: Государственный музей-заповедник С.А. Есенина

23 апреля в Государственном музее-заповеднике С.А. Есенина состоится XIII Межрегиональный фольклорный фестиваль традиционной народной культуры «Красная горка в Константинове».

К участию приглашаются фольклорные, народно-певческие, хореографические коллективы, исполнители на народных инструментах, театры кукол, театры костюма и военно-патриотические клубы.

Для гостей будут выступать взрослые и детские коллективы. Для всех желающих организуют пасхальные игры и забавы, а также мастер-классы по изготовлению «Константиновской свирели» и росписи крашенок. Гости смогут познакомиться с традиционными видами боевых искусств на «Молодецких потехах» и совершить «Путешествие в прошлое» — подписать открытку.

На главной сцене выступит песенно-инструментальный ансамбль «Радуница» музея-заповедника под руководством композитора, Заслуженного деятеля искусств России Александра Ермакова.

Праздник начнётся в 11 часов.

Подробности о фестивале и условиях его проведения – на сайте музея-заповедника.

Возрастное ограничение 0+

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации