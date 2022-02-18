Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»

21 февраля в Рязанском музее путешественников открывается выставка «Рязанцев. Жизнь без стереотипов» (6+).

В экспозиции представлены порядка 30 фоторабот Владимира Рязанцева, известного рязанского путешественника, автора совместного с РМП экспедиционного проекта «193 страны ООН».

Владимир Витальевич – кандидат юридических наук, покоритель Южного и Северного полюсов Земли. Его цель как путешественника – посетить все страны планеты, являющиеся членами ООН (193 страны). В настоящее время он совершил путешествия более чем в 160 стран мира. Его фотоработы запечатлели самые сложные этапы проекта: пребывание в «горячих точках» Ближнего Востока, жизнь в диких племенах Африки, изучение таких экзотических мест, как легендарный древний город Ур или опасные регионы Колумбии…

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Посещение церемонии открытия бесплатное. Начало — в 12.00. Выставка будет работать до 21 марта текущего года.