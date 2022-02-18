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Пятница, 18 февраля, 2022

Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»

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Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»

7info

21 февраля в Рязанском музее путешественников открывается выставка «Рязанцев. Жизнь без стереотипов» (6+).

В экспозиции представлены порядка 30 фоторабот Владимира Рязанцева, известного рязанского путешественника, автора совместного с РМП экспедиционного проекта «193 страны ООН».

Владимир Витальевич – кандидат юридических наук, покоритель Южного и Северного полюсов Земли. Его цель как путешественника – посетить все страны планеты, являющиеся членами ООН (193 страны). В настоящее время он совершил путешествия более чем в 160 стран мира. Его фотоработы запечатлели самые сложные этапы проекта: пребывание в «горячих точках» Ближнего Востока, жизнь в диких племенах Африки, изучение таких экзотических мест, как легендарный древний город Ур или опасные регионы Колумбии…

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Посещение церемонии открытия бесплатное. Начало — в 12.00. Выставка будет работать до 21 марта текущего года.

Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»
Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»
Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»
Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»
Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»
Музей путешественников представит выставку «Рязанцев. Жизнь без стереотипов»

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