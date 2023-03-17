Музей мировой каллиграфии пригласил рязанцев на мастер-класс Николая Молодых

18 марта в 14:00 в Музее мировой каллиграфии Николай Молодых проведёт свой мастер-класс. Во время этого занятия участники познакомятся с азами отечественной каллиграфии, где наглядно будут продемонстрированы разные виды письма. Также Николай прочитает интересную лекцию по истории каллиграфии, расскажет о своём опыте создания рукописных книг, какие приёмы и способы использовали мастера в старину. Созданные им книги — сборник изречений и кодекс любви на латыни в стиле средневековых европейских рукописей, Русская Правда в стиле позднего московского устава XIV-XV вв., краткий молитвослов на греческом минускульным письмом из рукописей X-XII вв., кодекс любви на латыни в стиле инкунабул и краткий молитвослов в подражание книг Франциска Скорины и др.

О своём творчестве Николай говорит следующее: «В возрасте 16 лет под впечатлением работы школьного товарища увлекся изготовлением миниатюрных книг, а с целью улучшения мастерства и пополнения знаний в этой области начал изучать историю книги. В 90-х годах по возможности приобретал факсимильные издания памятников древнерусской книжности, которые способствовали увлечению изготовления таких рукописных книг».

Лекция и мастер-класс будут проходить в Музее мировой каллиграфии по адресу:

Рязанская область, Спасский район, село Орехово, улица Центральная.

Записаться на мероприятие можно по телефону: 8-915-340-09-86

О музее Мировой каллиграфии:

Музей мировой каллиграфии — это первый музей в России, посвящённый искусству письма.

В 2009 г. он был официально принят в коллективные члены Международного совета музеев (ICOM).

Миссия проекта — это формирование красивого, здорового общества.

Инициатором открытия Музея мировой каллиграфии является частный коллекционер Алексей Юрьевич Шабурoв. По всему миру, в частности в Турции, Китае, Японии, Объединённых Арабских Эмиратах, существуют музеи с постоянными экспозициями каллиграфических работ, в России же подобный опыт не имеет аналогов. Официальной датой открытия музея считается 14 августа 2008 года.

Экспозиция музея включает уникальные образцы письма, среди его экспонатов — мировые шедевры, созданные признанными мастерами каллиграфии. В музее представлены изысканные образцы славянского и европейского письма, утончённые работы еврейской и арабской школ каллиграфии, строгие формы классической японской каллиграфии, примеры древней китайской письменности, раскрывающие историю возникновения искусства каллиграфии и отражающие новые грани изобразительного искусства; отечественные и зарубежные книги по искусству каллиграфии; редкие рукописные издания, выпущенные единичными тиражами; письменные приборы прошлого и настоящего.

Сайт: https://www.calligraphy-museum.com/