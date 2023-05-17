Музей Гаража особого назначения приглашает на «Ночь музеев»

20 мая Музей Гаража особого назначения ФСО России традиционно примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая.

Посетителей ждут уникальная возможность осмотра автомобилей первых лиц государства и живая музыка.

Акция в двух павильонах начнется в 20.00 и продлится до 00.00.

У гостей Музея Гаража особого назначения во время акции «Ночь в Музее» появится редчайшая возможность заглянуть под капоты автомобилей первых лиц государства. Изучить экспозицию горожане и гости столицы смогут под живую музыку в исполнении струнного квартета.

С 20.00 до 00.00 часов 20 мая (суббота) гости смогут посетить все локации музея — основную экспозицию и выставку «Парад «Побед» в павильоне 53, а также выставку «Первые «моторы» России» в павильоне 54 — по одному общему билету стоимостью 200 рублей. Стоимость льготного билета — 100 рублей.

Постоянная экспозиция включает более 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники: среди них модели из Собственного Его Императорского Величества гаража и автомашины, обслуживавшие руководителей Советского государства и современной России. Здесь же представлены машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта.

Комплекс разнообразных интерактивных экспонатов предоставляет возможность отработать и закрепить навыки вождения транспортных средств на уникальном динамическом тренажере с подвижной платформой, почувствовать себя за рулем спортивного автомобиля на гоночной трассе и посетить кинотеатр, расположенный внутри микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность».

Возрастное ограничение 12+