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Музей Гаража особого назначения приглашает на «Ночь музеев»

Татьяна Проводина
Источник: пресс-служба Музея Гаража особого назначения ФСО России

20 мая Музей Гаража особого назначения ФСО России традиционно примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев», приуроченной к Международному дню музеев, который ежегодно отмечается 18 мая.

Посетителей ждут уникальная возможность осмотра автомобилей первых лиц государства и живая музыка.

Акция в двух павильонах начнется в 20.00 и продлится до 00.00.

У гостей Музея Гаража особого назначения во время акции «Ночь в Музее» появится редчайшая возможность заглянуть под капоты автомобилей первых лиц государства. Изучить экспозицию горожане и гости столицы смогут под живую музыку в исполнении струнного квартета.

С 20.00 до 00.00 часов 20 мая (суббота) гости смогут посетить все локации музея — основную экспозицию и выставку «Парад «Побед» в павильоне 53, а также выставку «Первые «моторы» России» в павильоне 54 — по одному общему билету стоимостью 200 рублей. Стоимость льготного билета — 100 рублей.

Постоянная экспозиция включает более 50 единиц автомобильной и мотоциклетной техники: среди них модели из Собственного Его Императорского Величества гаража и автомашины, обслуживавшие руководителей Советского государства и современной России. Здесь же представлены машины сопровождения и мотоциклы Почетного эскорта.

Комплекс разнообразных интерактивных экспонатов предоставляет возможность отработать и закрепить навыки вождения транспортных средств на уникальном динамическом тренажере с подвижной платформой, почувствовать себя за рулем спортивного автомобиля на гоночной трассе и посетить кинотеатр, расположенный внутри микроавтобуса ЗИЛ-118 «Юность».

Возрастное ограничение 12+

Музей Гаража особого назначения приглашает на «Ночь музеев»
Музей Гаража особого назначения приглашает на «Ночь музеев»
Музей Гаража особого назначения приглашает на «Ночь музеев»
Музей Гаража особого назначения приглашает на «Ночь музеев»

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